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هذا ما يحدث لو تم وضع معجنون أسنان على اظافرك!

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 24 نوفمبر 2019

يحتوي معجنون الاسنان على نسبة محدده من عنصر الفلور. وهو اقوى العناصر المؤكسدة والذى يقتل البكتريا والجراثيم نتيجة لاكسدتها.

 

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وتعتبر الاظافر الاكثر عرضة للميكروبات و من المدهش أن وضع قليل من معجون الاسنان على أظافرك ، يعيد إليها بياضها ونصوعها ومظهرها الطفولى .

 

ولم يعد أستخدام معجون الاسنان مقتصراً على تنظيف الاسنان فهناك من يستعملها في تنظيف حمامات السباحة لقتل البكتيريا حتى لا تنتقل الامراض الى الاخرين.. وهذا ايضا يوضح لماذا يستخدم البعض سائل الكلوركس فى غسيل الملابس مع الصابون طبعا...وهو للتخلص من البكتريا الضارة .

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