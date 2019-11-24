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شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يكشفون مضار النوم على البطن والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
نصح الطبيب الألماني "راينهارد شنايدرهان" الأشخاص الذين يفضلون النوم على البطن بأنه من الأفضل التخلي عن وسادة الرأس، تجنباً للثني المفرط للفقرات العنقية.
وأوصى شنايدرهان، رئيس الجمعية الألمانية لأمراض العمود الفقري، الأشخاص الذين يفضلون النوم على أحد الجانبين أو الظهر باستعمال وسادة طولها 80 سنتيمتر وعرضها 40 سنتيمتر، مشيراً إلى أن السُمك المثالي لوسادة الرأس يتوقف على المسافة بين الأذن والكتف.
وكلما كانت المسافة بين الأذن والكتف أكبر، فإنه من الأفضل أن تكون الوسادة أكثر سُمكاً وصلابة. ومن ناحية أخرى، نصح الطبيب الألماني بأنه ينبغي طلب المشورة من المتاجر المتخصص قبل الشراء.
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