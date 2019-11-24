شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقة طبيعية.. كيف تتخلصي من البقع السوداء في وجهك وجسمك والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 لمن تعاني من بقع سوداء في وجهك وجسمك وترغبين في التخلّص منها بطرق ومكوّنات طبيعية وغير مكلفة، هذه الطريقة المنزلية لتحقيق نتائج مبهرة.

المكوّنات: نصف حبة أفوكادو قشر بيضة 3 ملاعق جبنة بيضاء خالية من الدهون Advertisements طريقة التحضير: امزجي جميع المكوّنات بالخلاط ثمّ ضعي الخليط لمدّة 30 دقيقة في الثلاجة. ضعي الخليط على المنطقة التي تريدين تفتيحها واتركيها لمدّة 30 دقيقة ثمّ قومي بفرك المنطقة بلطف. الخطوة الثانية قومي بغلي بذر الأفوكادو حتى تحصلين على زيت يميل إلى اللون الأحمر واحتفظي به. ثمّ امسحي به المنطقة التي تريدين تفتيحها.

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