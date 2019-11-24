وصفة تخلصكم من التعب نهائياً

الأحد 24 نوفمبر 2019

في بعض الأحيان، نشعر بتعب مفاجئ وبإحساس أننا فقدنا قوتنا تماماً، بدون أن ننسى أن هذا الأمر يمكن أن يطول مصحوباً ببعض الآلام على مستوى العظام، فيصبح مرهقاً ومن الصعب تحمله مع الوقت.



فكر اليابانيون جيداً في مشكلة التعب هذه وتوصلوا إلى تركيبة سحرية مهمتها إعطاء القوة والطاقة اللذين يحتاجهما جسمكم للاستمرار.

كل ما نحتاجه هو بيضة وخل التفاح، وهما المكونان الوحيدان في هذه الوصفة اليابانية لتعزيز قوة الجسم وتزويده بالنشاط.

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يجب أن نبدأ بوضع بيضة في خل التفاح وننتظر مدة أسبوع لنلاحظ النتيجة : ستذوب البيضة بالكامل وتتحول إلى مرهم سحري حقيقي. ( نرجو الانتباه إلى أن البيضة يجب أن تكون من دجاج مربى بالطرق الطبيعية )

بعد مرور الأسبوع، أعيدوا إضافة الخل إلى المزيج الناتج وتناولوه على مدة ثلاثة أيام.

سيحصل جسمكم على قوة بدنية خارقة بما أنه سيستفيد من كل فوائد البروتينات والكالسيوم والمغذيات الأخرى الموجودة في البيض وخل التفاح.

ومن باب التأكيد، قد تكونون شاهدتم أشخاصاً يكسرون بيضة طازجة ويشربون محتواها ممزوجاً مع الخل. هؤلاء الأشخاص يعرفون جيداً الفوائد السحرية التي تخبئها هذه الوصفة. ونعيد التأكيد ان البيض يجب أن يكون طبيعياً وكذلك الخل.