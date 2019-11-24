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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة.. تعرف على مشاعر الآخرين من طريقة مصافحتهم والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
تعد المصافحة بالأيدي من الأمور المتعارف عليها بين الناس عند اللقاء من أجل التحية والسلام هذا وتختلف طرق المصافحة باختلاف الشخص المصافح، فهناك من يصافح الآخر بقوة وهناك من يصافح بيد مرتخية كما ان هناك من يجعل زمن المصافة أطول وهنا كالعكس الذي يجعل زمن المصافحة لايتعدى ثواني معدودة.
وفي هذا الصدد كشفت إحدى الدراسات التي قام بها باحثون أمريكيون أن طريقة المصافحة تعكس شخصية الإنسان، فالمصافحة بطريقة قوية تمنح شعورا بالثقة والإهتمام والطمأنينة بينما المصافحة بطريقة مترهلة تعطي إحساس بعد الإهتمام واللامبالاة .
وحسب الدراسة تدل المصافحة السريعة على الإهتمام لكن في الوقت نفيه على عدم احترام الطريف الآخر لك، كما تدل المصافحة بيبضة اليد الكاملة على الحب والمودة بين الطرفين والثقة الكبيرة.
في مقابل ذلك كشفت الدراسة أيضا أن مصافحة الرجل دائما تكون أقوى بكثير من مصافحة المرأة.
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