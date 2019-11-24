دراسة: جراحات تصغير المعدة ترفع نسبة الإنتحار!

الأحد 24 نوفمبر 2019

أثبتت دراسة من جامعة تورونتو الكندية أنّ عمليات تصغير المعدة وغيرها من الجراحات التي تهدف إلى الحدّ من البدانة، تؤثر في الصحة النفسية للبدينين، إذ تبين أنّ 50% منهم يصبحون أكثر عرضة للانتحار.



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قبل التوصل إلى هذه النتيجة، حلل الباحثون الملفات الطبية لـ 8815 فرداً بين عامي 2006 و2011، وتابعوهم ستّ سنوات، قبل خضوعهم للجراحة وبعدها.

وتبين بالتالي أنّ 111 من أصل المشتركين أدخلوا إلى المستشفى لـ 158 محاولة إنتحار بحسب نتائج الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية JAMA Surgery، واستنتجت أنّ هذا النوع من العمليات يرفع من نسبة الانتحار بـ 50% بعد مرور عامين أو ثلاثة على الجراحة عموماً.