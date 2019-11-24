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الأحد 24 نوفمبر 2019
هذا ما يفعله بك تناول الكبيس
إذا كنت تشعر بالحرج في المواقف الاجتماعية، فأنت بحاجة إلى تناول الأطعمة أكثر المخمرة، وفق باحثين في جامعتي وليام أند ماري وماريلاند.
وينشر العلماء نتائج بحثهم في نسخة آب (أغسطس) من مجلة "أبحاث علم النفس" والتي توصّلوا إليها بعد دراسة العادات الغذائية لـ700 طالب جامعي.
ووجد الباحثون أن الطلاب الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المخمّرة أي الكبيس يواجهون قلقاً اجتماعياً أقل.
وقال أستاذ علم النفس ماثيو هيلمير، الذي قاد فريق البحث أنه يرجّح أن البروبيوتيك في الأطعمة المخمرة وتغيّر البيئة في الأمعاء، وهذا التغيير في الجهاز الهضمي يؤثر على القلق الاجتماعي".
وأضاف: "أعتقد أنه من الرائع للغاية أن تؤثر الكائنات الحية الدقيقة في أمعائك على عقلك".
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