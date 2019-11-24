نصائح للحصول على تغذية صحية متوازنة

الأحد 24 نوفمبر 2019

يواجه العديد من الأشخاص زيادة الوزن واكتساب عدد من الكيلوات بسبب طبيعة عملهم المكتبي والذي يتطلّب الجلوس لساعات طويلة مع قلّة الحركة، مما يدفعهم لتناول العديد من المقرمشات كالشيبس وقطع الحلوى والشوكولا الغنية بالسعرات الحرارية.



كما أنّ الاعتماد على تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون المشبعة يسهم بشكل كبير في زيادة معدّلات السمنة وذلك باحتوائها على كمية من السعرات عديمة القيمة الغذائية"Empty Calories"فقيرة المحتوى من الألياف و الفيتامينات و المعادن.

هذه مجموعة من النصائح لتحسين العادات الغذائية للحصول على تغذية صحية متوازنة:

1) تناول وجبة الإفطارصباحاً تمدّك بالطاقة وتقلّل من الشعوربالجوع لاحقاً و تضبط مستوى السكر بالدم مثل كوب حليب مع البران فليكس والفواكه المجفّفة أو قطعة من خبز التوست الأسمرمع الجبنة أوالبيض وكوب من عصيرالبرتقال الطبيعي.

2) تحضير وجبات صحية خفيفة لتناولها عند الشعور بالجوع : مثل تقطيع الخضاروالفواكه كشرائح الخس والخيارأوعيدان الجزرأوالبروكلي أو البندورة الكرزية وتغميسها مع اللبنة بالنعنع المجفف أو الحمص، أو مكعبات الخبز التوست المحمص مع التوابل والزعترأوعيدان القرشلة بالكمون أو بالسمسم.

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3) الحرص على تناول واختياروجبة غذاء صحية مثل شرائح لحم عجل مع كمية من الخضارأو صلصات الخضارالمطبوخة مع كمية محددة من الأرز(6 ملاعق طعام أرز) أو المعكرونة و تجنّب الأطعمة المقلية والصلصات البيضاء الدسمة مع أهمية تناول طبق كبيرمن السلطة المشكلة أو تحضير ساندويشات صحية مثل شرائح صدر الدجاج مع الخضارأوالبطاطا المخبوزة بالأعشاب والريحان مع كوب من اللبن أو سلطة التونة بالذرة والبازيلاء بدلاً من تناول المخبوزات و المعجنات فحبة واحدة من الكرواسون المحشو بالجبنة قد تصل سعراته الحرارية إلى 230 سعر حراري.

4) تناول كمشة من المكسرات الصحية كاللوزأوالجوزمع الزبيب أو قطع من أوبسكويت الشوفان مع التمر بدلاً من الحلويات فقطعة من الدونات تحتوي على 280 سعر حراري.

5) إضافة الحليب(قليل الدسم)للقهوة بدلاً من الكريمة المبيضة الغنية بالدهون وتقليل كمية تناول المشروبات الحتوية على الكافيين واستبدالها بالأعشاب كالزنجبيل بالليمون.

6) الحرص على شرب 8 أكواب من الماء بشكل يومي.

7) ممارسة رياضة المشي .