تعرف على العلاجات الطبيعية الفعالة للتخلص من"المسامات الواسعة"

الأحد 24 نوفمبر 2019

هناك العديد من العلاجات الطبيعية الفعالة للتخلص من" المسامات الواسعة"من أهمها الطرق التالية حيث أن تكرار استخدامها يعطي نتائج مذهلة:



تابعي الخطوات :

1- قومي بلف مكعبات الثلج بقطعة من القماش ودلكي وجهك بها يومياً في الصباح بشكل منتظم، فذلك من شأنه تصغير المسامات وتنظيم إفراز الزيوت الطبيعية للبشرة.

2- اخلطي ملعقتين من العسل وعصير الليمون ودلكي وجهك بها لدقائق، ثم اتركيها لمدة 5 دقائق ومن ثم اشطبي وجهك بالماء الدافئ. فهذه الطريقة من أفضل الوصفات لعلاج المسام الواسعة.

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3- اعصري بضعة حبات من الطماطم وضعي العصير على وجهك لمدة 20 دقيقة. كرري هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع لتحصلين على نتيجة رائعة.

4- البابايا من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تساعد على تحسين ملمس ومرونة البشرة. استخدمي لب البابايا على بشرة الوجه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي جيدًا بالماء الفاتر لتقليص حجم المسام

5- اخفقي بياض بيضتين مع عصير نصف ليمونة جيدًا. استخدمي الخليط على بشرتك لمدة 10-15 دقيقة. مع الاستخدام المنتظم لتلك الخلطة ستلاحظين بنفسك نتائج فعّالة خلال شهر واحد.

6- إنّ استخدام عصير الخيار مع بعض من ملح الطعام وتدليك الوجه به لدقائق من الوصفات الممتازة للبشرة كما أنّ تناول الخيار عن طريق الفم يخلص الجسم من السموم. فالخيار يحتوي على الكثير من العناصر المهمة للبشرة ولها فعاليتها لعلاج المشاكل المختلفة للبشرة، ويعتبر من الوصفات الممتازة لعلاج اتساع المسامات.

7- امزجي ملعقتين من بيكربونات الصوديوم مع قليل من الماء بحيث يكفي لعمل عجين ثم وزعيه على وجهك في حركات دائرية ثم اغسلي وجهك. فماسك بيكربونات الصوديوم يساعد على تقشير البشرة ومن ثم الحفاظ على المسام ضيقة.