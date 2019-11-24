شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن "بقع العمر".. كثرة التعرض للشمس فى الصغر يزيد من ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علامات التقدم فى العمر عديدة أبرزها البقع البنية التى تظهر على الوجه واليدين عند كبار السن وتسمى البقع العمرية أو بقع الكبد أو البقع الشمسية، وهى مجموعات من الصباغ الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس.

يتم ترسب الصباغ كرد فعل للإصابة تمامًا مثل الندبة، وهي استجابة للقطع يتجمع الصباغ في المناطق المصابة بسبب الجلد الرقيق أو التعرض لأشعة الشمس. ويمكن أن تحدث بقع العمر أيضًا بسبب الكدمات التي تترك صبغة الدم وراءها، وهى أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، وفقا لما أكدته الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

وتظهر البقع عادة على اليدين، لكنها يمكن أن تكون فى أى مكان تقريبًا، لا سيما المناطق المعرضة للشمس، مثل الوجه والظهر والذراعين والقدمين والكتفين.





Advertisements

الأعراض

التشخيص

يمكن للشخص تشخيص بقع العمر بنفسه من خلال مظهرها، تتلاشى معظم المناطق العمرية مع مرور الوقت، لكن من المحتمل ألا تختفي لأن الجلد قد تعرض للتلف.

تطور البقع العمرية هو عملية مماثلة لتشكيل الندبة في تلك الندوب التى غالباً ما تتراكم عندما تتشكل وتنعيم لأنها "تعيد تشكيلها" بمرور الوقت.

يمكن الوقاية من هذه العلامات عن طريق الحد من التعرض لأشعة الشمس، ويمكن تقليل احتمالية ظهور بقع العمر، فالتعرض للشمس قبل سن العشرين هو العامل الرئيسي الذي يحدد كيف ستبدو بشرتك في الحياة اللاحقة، إذا كان لديك بالفعل بقع تقدم فى العمر، فإن الحد من تعرضك لأشعة الشمس يمكن أن يساعد في منعها من التوسيع أو التغميق.

لحماية بشرتك من أشعة الشمس ينصح بارتداء القمصان والسراويل وقبعة ذات أكمام طويلة. استخدم واقية من الشمس إذا كنت ستظل بالخارج لأكثر من بضع دقائق تجنب التعرض لأشعة الشمس أثناء الظهيرة (من الساعة 10 صباحًا إلى 3 مساءً)، عندما تكون أشعة الشمس هي الأكثر كثافة.