شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب السعال المستمر عند طفلك.. أهمها التهاب الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال المستمر واحد من المشاكل الشهيرة التى يتعرض لها الكثيرون خصوصا الأطفال، نظرا لتعرضهم للفيروسات والعدوى، ووفقا لما ذكره موقع wellness فإن هناك أسبابا مختلفة لإصابة الأطفال بالسعال المستمر وهى:

1: إصابة الطفل بالحساسية والتهاب الجيوب الأنفية تسبب السعال المزمن وتصريف المخاط من الأنف.

2: يعتبر الربو واحدا من أشهر الأمراض التى تسبب السعال المزمن خصوصا عند الأطفال.

3: الإصابة بالسعال الديكي الذى ينتج عن عدوى بكتيرية لا يمكن السيطرة عليه.

4: التليف الكيسى، وهو من الحالات النادرة التى تعرض الطفل للسعال المستمر وهو يعتبر من الأمراض الوراثية.

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5: حمض الجزر، وهو من المشاكل المرتبطة بالجهاز الهضمى وتسبب ألم المعدة والقئ والسعال المستمر.

6: انسداد مجرى الهواء، والذى يسبب السعال المستمر والاختناق وعدم قدرة الطفل على التنفس.

7: نزلات البرد والأنفلونزا، من الأمراض التى تسبب الرشح والسعال المستمر والشعور بالتعب والإجهاد المستمر.

8: الالتهاب الرئوى وهو واحد من الأمراض الخطيرة التى تؤثر على صحة الجسم والجهاز التنفسى، وتسبب السعال الشديد وعدم القدرة على التنفس.

وفى حالة تعرض الطفل للسعال المستمر لا بد من زيارة الطبيب لمعرفة السبب الرئيسى وراء ذلك وعلاجه.