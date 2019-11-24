شكرا لقرائتكم خبر عن طرق للوقاية من الحمى القرمزية المعدية التي تصيب الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى القرمزية من الأمراض المعدية التى تصيب الأطفال بكثرة، ويمكن أن تحدث عند الأطفال الذين يعانون أيضًا من التهاب الحلق أو بكتيريا الجلد، كأحد المضاعفات، حيث تصنع البكتيريا مادة سامة تسبب طفح أحمر على الجلد، وفقا لموقع Kids health .

ينتشرالطفح الجلدي على معظم أجزاء الجسم وهو ما يطلق عليه اسم الحمى القرمزية غالبًا ما تبدو كحروق شمس سيئة مع مطبات دقيقة قد تبدو خشنة مثل ورق الصنفرة، ويمكن أن تتسبب في الحكة.

عادةً ما تبدأ في الزوال بعد حوالي 6 أيام ، ولكنها قد تتقشر لعدة أسابيع عندما يشفى الجلد.

أعراض الحمى القرمزية

الطفح الجلدي هو العلامة الرئيسية للحمى القرمزية، وعادة ما يبدأ على الرقبة والوجه ، وغالبا ما يترك مساحة واضحة حول الفم.

ينتشرإلى الصدروالظهر، ثم إلى بقية الجسم، خاصة حول الإبطين والمرفقين يشكل الطفح خطوطًا حمراء.

تشمل الأعراض الأخرى للحمى القرمزية:

-التهاب الحلق.

-حمى أعلى من(38.٣ درجة مئوية).

-تورم الغدد في الرقبة.

-أيضا، قد يتم تغطية اللوزتين وظهر الحلق بطبقة بيضاء ، أو تبدو حمراء ، منتفخة ، ومقطعة بقع صديد بيضاء أو صفراء.

Advertisements

في وقت مبكر من الإصابة ، قد يكون اللسان مطلي باللون الأبيض أو الأصفر.

-قد يعاني الطفل المصاب بحمى القرمزية من قشعريرة وآلام في الجسم وغثيان وقيء وفقدان الشهية.

في حالات نادرة ، قد تحدث الحمى القرمزية من عدوى جلدية بالمكورات العقدية مثل القوباء، في هذه الحالات ، قد لا يصاب الطفل بالتهاب الحلق.

علاج الحمى القرمزية

إذا تم التأكد من الإصابة بعدوى بكتيريا ، يصف الطبيب مضاد حيوي للطفل لمدة 10 أيام.

عادة ما تشفى تلك العدوى من تلقاء نفسها ، لكن قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى تعود اللوزتين والغدد المتورمة إلى طبيعتها.

قد يكون تناول الطعام مؤلمًا للأطفال الذين يعانون من التهاب الحلق الشديد، لذلك قد يكون تقديم الأطعمة اللينة أو اتباع نظام غذائي سائل هو الأفضل.

قم بتضمين أنواع الشاي المهدئة والحساء المغذي الدافئ ، أو المشروبات الباردة ، أو المصاصات ، أو البطيخ.

تأكد من أن طفلك يشرب الكثير من السوائل.

الوقاية من الحمى القرمزية

العدوى البكتيرية التي تسبب الحمى القرمزية معدية، يمكن للأطفال الذين يعانون من الحمى القرمزية نشر البكتيريا للآخرين من خلال العطس أو السعال أو من خلال ملامسة الجلد.

عندما يكون الطفل مريضًا في المنزل، يكون من الأسلم دائمًا الاحتفاظ بفرشاة أسنانه وأواني الأكل منفصلة عن تلك الخاصة بأفراد الأسرة الآخرين ، وغسل هذه الأشياء جيدًا بالماء والصابون الساخن. اغسل يديك كثيرًا وأنت تهتم بطفل مصاب بالعدوى.