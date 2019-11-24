شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الجوافة على صحة جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجوافة واحدة من أبرز الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والمشاكل التى يتعرض لها الجسم، وحسب ما ذكره موقع benefits فإن فوائد الجوافة هى:

1: تحتوى الجوافة على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الاوبئة والفيروسات.

2: أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول الجوافة يعمل على علاج اضطرابات الجهاز الهضمى وعلاج الإسهال.

3: تحتوى الجوافة على كمية كبيرة من الفيروسات التى تعمل على تنظيم مستوى السكر فى الدم، وبالتالى فهى مفيدة لمرضى السكر وبنصح بتناولها دائما.

4: تحتوى الجوافة على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة وفيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تحارب الأمراض السرطانية.

Advertisements

5: تناول الجوافة يساعد على علاج الالتهابات وتعزيز صحة المفاصل والعضلات.

6: تحتوى الجوافة على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهابات والمقاومة للبكتيريا، ويساعد فى علاج التهابات اللثة ومقاومة الجراثيم.

7: تناول الجوافة له دور كبير فى تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من تصلب الشرايين.

8: تحتوى الجوافة على نسبة عالية من الفيتامينات، خصوصا فيتامين أ الذى يساعد على إعتام عدسة العين وتحسين الصحة العامة للعيون.

9: يحتوى عصير الجوافة على نسبة عالية من الفيتامينات التى تساعد على صحة الأسنان وقوتها.

10: تستخدم أورق الجوافة لعلاج السعال ونزلات البرد والإنفلونزا.