شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعلك تتناول أوميجا ٣ يوميًا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأوميجا 3 هي مجموعة من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تعتبر هامة لمختلف الوظائف الجسدية، وتوجد الأوميجا ٣ بشكل طبيعي في المأكولات البحرية بما في ذلك سمك السلمون والتونة وبعض الخضروات وزيت الصويا وزيت الكانولا، نتعرف على ٥ أسباب تجعلك تتناول الأوميجا ٣ يوميا، وفقا لموقع جريدة التايمز الهندية.

فوائد تناول الأوميجا ٣ يوميا１- تساعد في محاربة الاكتئاب والقلق

الاكتئاب والقلق هما أكثر الأمراض النفسية شيوعًا في الوقت الحالي، تشمل الأعراض الكلاسيكية للاكتئاب الحزن والكسل وفقدان الاهتمام بالحياة. في حين يتميز القلق بالتوتر المستمر.

وأشارت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أوميجا ٣ يوميًا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب أوالقلق. حتى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق أبلغوا عن تحسن في أعراضهم بعد تناول أوميجا 3 يوميًا.

２- يحسن صحة عينيك

عندما لا تحصل على ما يكفي من DHA ، وهو نوع من أوميجا 3 ، فقد تنشأ مشاكل في الرؤية.

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يرتبط الاستهلاك المنتظم للأوميجا 3 بانخفاض خطر الإصابة بالتنكس البقعي، والذي يمكن أن يتسبب في تلف دائم للعين.

3- يقلل من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال

لقد وجدت الدراسات أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم مستويات أقل من أوميجا 3 مقارنة بأقرانهم الأصحاء.

وجدت دراسات أخرى أن مكملات أوميجا 3 يمكن أن تساعد في تقليل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

４- مكافحة أمراض المناعة الذاتية

في مرض المناعة الذاتية، يخطئ الجهاز المناعي خلاياك الصحية لتكون خلايا غريبة ويهاجمها.

يرتبط تناول ما يكفي من أوميجا 3 خلال السنة الأولى من حياتك بتقليل خطرالإصابة بأمراض المناعة الذاتية.