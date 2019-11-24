ديلي آلي يوضح الفارق بين مورينيو وبوكيتينو

أشاد ديلي آلي، نجم توتنهام الإنجليزي، بطريقة لعب مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو، موضحا الفارق بين أسلوب اللعب تحت قيادته وبين مدربه الأرجنتيني السابق ماوريسيو بوكيتينو.

وتولى مورينيو القيادة الفنية للفريق اللندني منذ أيام قليلة، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج، لينجح المدرب البرتغالي في تحقيق الفوز في أولى مبارياته خلال مواجهة وست هام يونايتد، بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ديلي آلي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لم نتغير كثيرا مع مورينيو، كان هناك بعض التعديلات الصغيرة فقط من حيث طريقة الضغط واللعب على الهجمة المرتدة، لكنني سعيد للغاية معه (مورينيو)".

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وأكد آلي أن الفريق اللندني يسعى للتحسن بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة والعودة إلى مراكز المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ تعليمات مورينيو.

وأضاف النجم الإنجليزي صاحب الـ24 عاما: "ما زلنا في الأيام الأولى مع مورينيو، وأشعر بأنني بحالة جيدة وقوية، الفوز على وست هام يعد نتيجة إيجابية، ونحن بحاجة إلى الدخول في كل مباراة بثقة وذلك سيحدث من خلال العمل المتواصل مع المدرب البرتغالي".

وأتم: "لقد كان أسبوعا صعبا للغاية، لأن ماوريسيو بوكيتينو كان يمثل لي الكثير، ولا أستطيع أن أشكره بما يكفي على ما قدمه من أجلي".

وتولى بوكيتينو تدريب توتنهام لمدة 5 سنوات بداية من صيف 2014، ونجح خلال تلك الفترة في إعادة بناء الفريق، وقيادته للوصول إلى مراكز المقدمة خلال السنوات الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ورغم مسيرة بوكيتينو المميزة، فإنه فشل في حصد أي لقب مع النادي اللندني، وكانت أبرز إنجازاته الوصول بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي خلال الموسم الماضي، حيث خسر على يد ليفربول بهدفين دون رد.