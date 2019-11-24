شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة لتجنب مشاكل العظام والحفاظ على صحته.. أهمها المشى واليوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر ارتباط ضعف العظام بتقدم العمر أمرا طبيعيا لا مفر منه، ولكن يمكن أيضا أن يحدث هذا الضعف فى وقت مبكر من العمر.

مثلا حالات عيوب التخليق العظمي (OI) ، والمعروفة باسم "مرض هشاشة العظام"، منتشرة بشكل كبير لدى الأطفال، وقد يكون السبب هو عدم ممارسة الرياضة ونمط الحياة المستقرة وموقفك من ممارسة التمارين الرياضية.



المشاكل المتعلقة بالعظام فى جميع الأعمار

المشاكل المتعلقة بالعظام وفقا لموقع "WebMD" التى تصيب الأشخاص من جميع الأعمار تشمل التالى:

التهاب المفاصل العظمي: وهو الحالة التى تنطوى على تدهور المفاصل الذى تحدث فى الغالب بسبب فقدان الغضاريف أو التصلب أو القفل أو الألم.

الفيبروميالجيا: وهى الحالة التى تؤثر بشكل أساسي على العضلات والنقاط التي ترتبط بها العضلات بالعظام.

الحداب: أكثر شيوعًا عند الإناث، فهو ناتج عن مشاكل في التمثيل الغذائي، ومرض هشاشة العظام، ومرض شيرمان.

تشمل المشاكل الأخرى المتعلقة بالعظام الكسور والقدم المسطحة وكسور الورك، وما إلى ذلك والتى يمكن تصحيحها بالتأكيد من خلال العلاج في الوقت المناسب والتمارين البدنية المنتظمة.





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يمكن الحفاظ على صحة عظامك من خلال اتباع النصائح التالية:

ممارسة تدريب الأثقال:

تدريب الأثقال ينطوي على رفع الأثقال وحمل الأوزان الثقيلة التى تساعد في تعزيز كثافة العظام.

المشي لمسافات طويلة:

يساعد المشى لمسافات طويلة كثيرا الأشخاص الذين قد يواجهون مشاكل فى العظام، ويساعد المشى فى بناء العظام.

الجري:

يساعد الجرى على التحكم فى الوزن، ويساعد على الحفاظ على صحة القلب، كما أنه يقوى العظام والعضلات.





اليوجا: