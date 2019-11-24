العلاج التجديدى للخلايا الجذعية يعالج مشاكل الركبة بعيدا عن الجراحة

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العلاج القائم على الخلايا الجذعية يمكن أن يصنع المعجزات في حالات تقويم العظام مثل التهاب المفاصل، وذلك لأن له خاصية مضادة للالتهابات تساعد في تقليل التورم حول المفصل المصاب، وبالتالى تخفيف الألم وذلك وفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth".
ما هو العلاج التجديدي؟العلاج التجديدي هو فرع من فروع الطب الذي يتعامل مع آليات الشفاء الطبيعية للجسم في علاج الأمراض المختلفة، ويمكن أن يستعيد الأنسجة المريضة والمصابة وكذلك الأعضاء الكاملة.
والغرض من ذلك هو تعزيز القدرة التجددية الداخلية للجسم البشري عن طريق تغيير بيئته باستخدام الخلايا وعوامل النمو والمكونات الجزيئية الأخرى للجسم.
ما هو تأثير العلاج التجديدي على الركبة؟
الركبتان واحدة من المفاصل الحاملة لوزن الجسم، وتعتبر من بين أكثر الهياكل المعمرة في الجسم كما هو الحال مع المفاصل الأخرى، وتتكون الركبتان أيضًا من العظام والغضاريف والعضلات والأربطة والسائل الزلالي، ونظرًا لأن الركبتين يجب أن يتحملا وزن الجسم أثناء المشي والوقوف وما إلى ذلك فإنها تتعرض للإصابات.
وتعتبر الإصابات الرياضية في الركبة واسعة الانتشار، وكذلك التهاب المفاصل، حيث تتسبب الإصابات والتغيرات التنكسية في تلف غضروف الركبتين في الغالب، وبالتالي التأثير على العظام، ومن بين الحالات المختلفة التى تؤثر على الركبة (تهيج الغضروف)، هشاشة العظام (OA)، تمزق الرباط الصليبي.
وتظل العلاجات التى تسيطر على الألم هى الخط الأول من العلاج التقليدي، ولكن مع مرور الوقت وإذا تقدم المرض ينصح بإجراء عملية جراحية لإصلاح العيوب واستبدال المفصل في نهاية المطاف، ولكن العيوب الرئيسية للتدخل الجراحى هى أنها قد تستخدم الأطراف الصناعية والمواد الأخرى (التي قد تسبب العدوى).
وبالتالى يمكن أن يكون الطب التجديدي بالخلايا نعمة، لأن هذه الإجراءات تحد من التدخل الجراحي وتستخدم في الغالب مكونات من جسم المريض نفسه، لذلك لا يوجد خطر من الآثار الجانبية ويمكن تحقيق نتائج نهائية، كونه أقل توغلا وذى شفاء أسرع، ويمكن للمرضى استئناف أنشطتهم الروتنينة.
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