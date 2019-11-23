- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن الكلام مع نفسك مش معناه إنك مجنون.. اعرف فوائده لصحتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التحدث مع النفس بصوت عال هو امتداد للحديث الداخلي لدينا مع أنفسنا، لكن قد يعرضك التحدث إلى نفسك بصوت عالٍ لبعض النظرات الغريبة من الناس، فى السطور التالية نتعرف على أهمية الحديث مع نفسك بصوت عال على صحتك النفسية، وفقا لموقع "تايمز أوف انديا ".ماذا يحدث عندما تبدأ في التحدث مع نفسك؟
عندما تتحدث عن أفكارك فهذا يساعد في فصل أفكارك عن الأشياء التى تزعجك والتركيز بطريقة أفضل.
عندما تبدأ في التعبير عن أفكارك الداخلية بصوت عالٍ تبدأ في إعطاء الأولوية لعملك، علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا التحكم في سلوكك وتكون قادرًا على تنظيم أفكارك وذكرياتك وخططك بكفاءة.فوائد التحدث مع نفسك لصحتك النفسية 1. يساعد في تحقيق أهدافك
على عكس المفاهيم الشائعة فإن التحدث إلى نفسك ليس علامة على فقدان عقلك، فإن القليل من الحديث مع نفسك وتكرار التأكيدات الإيجابية أمام المرآة يمكن أن يساعدك في تحقيق أهداف محددة.2. تحديد الأولويات بشكل أفضل
عندما يكون لديك الكثير من المهام يمكن أن يكون التحدث عن النفس مساعدة كبيرة، حيث إن تكرار قائمة مهامك بصوت عالٍ يساعدك في ترتيب المهام حسب أهميتها. وعندما تكرر شيئًا ما بصوت عالٍ يذهب كل انتباهك إلى هناك ويريد عقلك إنجازه.3. تشجيع نفسك ومكافأتها بالكلام الإيجابى
إذا كنت قد تعاملت مع موقف صعب للغاية بهدوء أو أنهيت مشروعًا في الوقت المحدد، فاستغرق بعض الوقت لتكافئ نفسك، حيث يعد التحدث بصوت عالٍ طريقة رائعة لمعالجة أفكارك بوضوح وإيجابية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكلام مع نفسك مش معناه إنك مجنون.. اعرف فوائده لصحتك النفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.