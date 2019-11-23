شكرا لقرائتكم خبر عن الكلام مع نفسك مش معناه إنك مجنون.. اعرف فوائده لصحتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التحدث مع النفس بصوت عال هو امتداد للحديث الداخلي لدينا مع أنفسنا، لكن قد يعرضك التحدث إلى نفسك بصوت عالٍ لبعض النظرات الغريبة من الناس، فى السطور التالية نتعرف على أهمية الحديث مع نفسك بصوت عال على صحتك النفسية، وفقا لموقع "تايمز أوف انديا ".

عندما تتحدث عن أفكارك فهذا يساعد في فصل أفكارك عن الأشياء التى تزعجك والتركيز بطريقة أفضل.

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عندما تبدأ في التعبير عن أفكارك الداخلية بصوت عالٍ تبدأ في إعطاء الأولوية لعملك، علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا التحكم في سلوكك وتكون قادرًا على تنظيم أفكارك وذكرياتك وخططك بكفاءة.

على عكس المفاهيم الشائعة فإن التحدث إلى نفسك ليس علامة على فقدان عقلك، فإن القليل من الحديث مع نفسك وتكرار التأكيدات الإيجابية أمام المرآة يمكن أن يساعدك في تحقيق أهداف محددة.

عندما يكون لديك الكثير من المهام يمكن أن يكون التحدث عن النفس مساعدة كبيرة، حيث إن تكرار قائمة مهامك بصوت عالٍ يساعدك في ترتيب المهام حسب أهميتها. وعندما تكرر شيئًا ما بصوت عالٍ يذهب كل انتباهك إلى هناك ويريد عقلك إنجازه.

إذا كنت قد تعاملت مع موقف صعب للغاية بهدوء أو أنهيت مشروعًا في الوقت المحدد، فاستغرق بعض الوقت لتكافئ نفسك، حيث يعد التحدث بصوت عالٍ طريقة رائعة لمعالجة أفكارك بوضوح وإيجابية.