شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مناسبة وخايف من ارتفاع السكر.. 4 خطوات بسيطة تحافظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتشر مرض السكر بشكل كبير ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم كله، ويمثل السكر من النوع الثانى أعلى نسبة من النوع الأول، لذلك يمكن التحكم فى طعامك حتى لا ترتفع نسبته فى الدم.

وقال موقع "Prevention ": "بالنسبة لـ30 مليون أمريكي يعيشون مع مرض السكر من النوع الثاني فإن انتشار الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والحلويات السكرية قد يجعل من الصعب التعامل مع ارتفاع السكر في الدم".



اطعمة لمريض السكر

وقال الموقع: "قد يكون من الصعب الالتزام بنظام غذائي صديق لمرض السكر، عندما يقوم جميع أصدقائك وعائلتك بتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون، خاصة فى الأعياد والمناسبات فمن المهم أن تتذكر أنه يمكنك الاستمتاع بالمناسبات أيضًا فالأمر كله يتعلق بالاعتدال".

ويقول لوري زانيني، مؤلف كتاب الطبخ لمرضى السكر وخطة الوجبات للمرضى المشخصين حديثًا: "تناول الأطعمة التي تحبها وتتطلع إليها طوال العام، مع مراعاة الطريقة التي توازن بها الطبق، مؤكدا أن الحرمان لا يستمر أبدا، وعادة ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقًا".

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احرص على البروتين النباتى

الأطعمة التى تحتوى على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، والبروتين العالى سيكون أفضل الخيارات، جسمك يهضم البروتين أكثر ببطء، وبالتالي خلق تأثير أقل على مستويات السكر في الدم.



تناول الكربوهيدرات الصحية مثل البطاطا

يوصى بتناول الكربوهيدرات والتى تأتي من مصادر نباتية عالية الجودة مثل البطاطا الحلوة، في فصل الشتاء، والتوت، هذه الأنواع من الكربوهيدرات تحتوى على الألياف، مما يساعد على هضم الطعام بشكل أبطأ.



حافظ على سكرك من الارتفاع

تحجيم الكمية، والجزء أهم عامل في الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم خلال العطلات أو المناسبات، قم بإجراء مقايضات ذكية، يمكنك إجراء تغييرات صغيرة على أي وصفة تقريبًا لجعلها أكثر ملائمة لمرض السكر، على سبيل المثال عند صنع السلع المخبوزة أو الحلويات يستعاض عن نوع صحي من الدقيق، حيث يمكن أن يكون دقيق جوز الهند، واللوز مفيدًا بشكل خاص في خفض الكربوهيدرات، لكن دقيق القمح الكامل، والشوفان، والحمص سيضيف أيضًا أنواعًا من الكربوهيدرات عالية الجودة مقارنة بالدقيق الأبيض، مما يخلق طبقًا أكثر ملائمة للسكر.

إذا كنت تتناول وجبة دسمة فجرب المشي بعد الوجبة الكبيرة، مما سيساعد على منع ارتفاع السكر في الدم، إذاً لا داعي للقلق من الأعياد والمناسبات.