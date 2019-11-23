شكرا لقرائتكم خبر عن هوس البشرة الفاتحة يؤدى لإصابة فتاة بكسر 10 ضلوع.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هوس التجميل والخوف من تغير لون البشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس أدى إلى إصابة فتاة عشرينية بحالة شديدة الخطورة وانكسار 10 ضلوع من قفصها الصدرى، نتيجة لإصابتها بنقص شديد فى فيتامين د المسئول عن كثافة العظام، نظرا لعدم تعرضها لضوء الشمس والمسئول عن منح الجسم هذا الفتيامين المهم لصحة العظام وأيضا لكثرة استخدامها لكريمات الوقاية من أشعة الشمس.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية تعرضت فتاه صينية تبلغ من العمر 20 عاما لتمزق 10 أضلاع من القفص الصدرى بعد إصابتها بنوبة شديدة من السعال، وحدثت تلك الحالة شديدة الخطورة بسبب نقص فيتامين د، الذي تسبب فى هشاشة العظام.

وأوضح التقرير أن تلك الفتاة كانت من المهووسين بالبشرة الفاتحة مما كان يدفعها بالبقاء لفترات طويلة بالمنزل للهروب من الشمس، وفى حالة الخروج تقوم بوضع كميات كبيرة من الكريمات للوقاية من أشعة الشمس.

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وتعرضت تلك الفتاة لأزمة من الربو السيئ الذي تسبب في نوبات سعال عنيفة أثناء الليل، ويقول الأطباء إن استعمالها لتفادي أشعة الشمس والإفراط في استخدام مستحضرات واقية من الشمس تسبب في ضعف العظام، مما تسبب فى تحطم 10 ضلوع من قفصها الصدرى بعد نوبة سعال عنيفة لأن استخدامها المفرط للكريم جعل عظامها هشة، حسب التقارير.

أصيب الأطباء بالحيرة عندما كشفت الأشعة السينية أن تلك الفتاة تعانى من 10 ضلوع مكسورة، وعندما قاموا بالتحقيق أكثر وجدوا أن لديها كثافة عظام منخفضة بشكل غير معتاد لشخص ما في عمرها.

وكشفت الاختبارات أنها تعانى أيضًا من نقص فى فيتامين د، فضلا عن انخفاض مستويات الكالسيوم والفوسفور فى الدم بدرجة خطيرة، مما جعلها عظامها ضعيفة للغاية، وقال الأطباء إن إصاباتها ناتجة عن نقص فيتامين د، مما جعل عظامها هشة.