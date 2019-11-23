مصر تكرر إنجاز نيجيريا النادر في بطولات أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كررت مصر إنجاز نيجيريا بالتتويج بكل بطولات كأس الأمم الأفريقية للمراحل السنية المختلفة بعد تتويج منتخب الفراعنة الأولمبي بالنسخة الثالثة من أمم أفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخه.



وحقق منتخب مصر الأولمبي اللقب القاري بفوزه على كوت ديفوار 2-1 في المباراة النهائية للبطولة، ليصبح ثالث منتخب يحصده بعد الجابون في 2011 ونيجيريا في 2015، ويشارك الفراعنة بذلك نسور نيجيريا في كونهما الوحيدين المتوجين بأمم أفريقيا في كل مراحلها السنية.





وتوج منتخب مصر الأول بكأس الأمم الأفريقية 7 مرات أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، مقابل 3 مرات لنيجيريا أعوام 1980 و1994 و2013.

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وفي أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، توج النسور الخضراء بـ7 ألقاب أعوام 1983 و1985 و1987 و1989 و2005 و2011 و2015، مقابل 4 ألقاب للفراعنة أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

وفي المرحلة السنية لفئة تحت 17 عاما، توج منتخب نيجيريا بلقبين لأمم أفريقيا عامي 2001 و2007، مقابل لقب 1 لمنتخب مصر عام 1997.



