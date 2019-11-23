دراسة جديدة تؤكد أن الارتباط العاطفي يكلفك أموالاً طائلة

كشفت دراسة حديثة، أجراها بنك لويدز البريطاني، أن الارتباط العاطفي يكلف الأشخاص أموالاً باهظة سنوياً، قد تصل إلى نحو 3600 جنيه إسترليني (4650 دولار).

وبحسب صحيفة «تلغراف» البريطانية، فقد قام الباحثون بسؤال أكثر من 4000 شخص بالغ في المملكة المتحدة عن حالتهم الاجتماعية والمادية، كما قاموا بتحليل بعض البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

ووجد الباحثون أن الأشخاص المرتبطين ينفقون سنوياً 3600 جنيه إسترليني أكثر من غير المرتبطين، مؤكدين أن عدم الارتباط يجعل الأشخاص أفضل حالاً بكثير من الناحية المالية.

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وأكدت الدراسة أنه على الرغم من أن أكثر من نصف البالغين غير المتزوجين في المملكة المتحدة اختاروا عدم الارتباط بمحض إرادتهم، فإن ذلك القرار لم يأتِ بسبب خوفهم على أموالهم، بل جاء بسبب رغبتهم في الاستقلال، وتجنب المشكلات المتعلقة بالارتباط والزواج.

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وعلّق هاري وولوب، وهو خبير في شؤون المستهلك، على الدراسة قائلاً: «السبب في كون العزاب أفضل حالاً مادياً من غيرهم هو أنهم لا يواجهون كثيراً من الضغوط التي يواجهها المتزوجون والمرتبطون لإنفاق أموالهم على هدايا عيد الزواج وعيد الحب وأعياد الميلاد، وغيرها من المناسبات».

ونصح وولب الأزواج والمرتبطين بضرورة التحدث، أحدهما مع الآخر، باستمرار عن ظروفهم المادية بكل صراحة، قائلاً إن ذلك قد يكون وسيلة ناجحة لادخار الأموال.

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