شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة العيون.. كيف تخبرك العين بما يفكر به من أمامك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العيون مرآة الروح، فهل تنقل بشفافية ما بداخل الإنسان، حتى إذا حاول أن يخفى ما بداخله؟، لذا أصبحت قراءة العيون شيئا أساسيا فى لغة الجسد وتفسيرها، ولكن ما حقيقة قراءة العيون فى الطب النفسي وكيف يمكن لعيون شخص ما أن تخبرك بما يفكر فيه.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقا لموقع physiologist world.



يمكن لخبراء لغة الجسد استنتاج الكثير من حالة الشخص من خلال العوامل المتعلقة بالعيون. قراءة لغة العيون １- بؤبؤ العين بؤبؤ العين جزء من لغة جسدنا التي ليس لدينا سيطرة عليها من الناحية العملية. بالإضافة إلى ضبط مقدار الضوء الذى تم التقاطه فى عملية الرؤية، الامتداد: زيادة حجم البؤبؤ، وجد عالم النفس إيكهارد هيس (1975) أن البؤبؤ يتوسع عندما نكون مهتمون بالشخص الذي نتحدث إليه أو الشخص الذي نبحث عنه أو عند مناقشة موضوع يهمنا.

انظر للعيون بانتظام ولكن بدون تحديق فى الشخص الذى أمامك، حيث إن الاتصال الزائد للعين يمكن أن يجعل الشخص الآخر ينزعج ويشعر بعدم الارتياح، وهذا الأمر أيضا يحدث فى الحيوانات.

وذكرت المجلة الطبية النيوزيلندية أن أحد الأسباب التي تجعل العديد من الأطفال الصغار يقعون ضحايا لهجمات الكلاب الأليفة هو نظرات العين المنتظمة القوية للحيوانات الأليفة، مما يسبب لهم بالشعور بالتهديد والدفاعية.

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الاتصال البصرى المفرط فى العين هو أيضًا علامة على زيادة الوعي لدى الشخص بالرسائل التي يطلقها.

فى حالة الشخص الذى يحاول خداع شخص ما، فقد يشوه اتصاله بالعين بحيث لا يتجنبها - وهو مؤشر للكذب.





ويمكن أن يستغرق الاتصال البصري، قدراً هائلاً من الجهد للحفاظ على الوقت الذي يمكن فيه إنفاق هذه الطاقة على حساب المهام ، بدلاً من إدراكها.

من ناحية أخرى، يشير النظر إلى اليمين إلى مزيد من الأفكار الإبداعية، وغالبًا ما يتم تفسير ذلك كعلامة محتملة على أن شخصًا ما قد يكون مخادعًا في بعض الحالات.