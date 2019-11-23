شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق تساعد جهازك الهضمى فى الاستفادة من الطعام.. منها الأكل ببطء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الطعام الصحي من الأشياء الأساسية للحفاظ على لياقتك البدنية، ولكن إذا كان جسمك لا يمتص المواد الغذائية التى تتناولها بشكل صحيح فكل ما تبذله من جهود لا قيمة له.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إنديا" فمن المهم أن تفهم أن مجرد تضمين المواد الغذائية الغنية بالمغذيات الدقيقة والفيتامينات والمعادن فى نظامك الغذائى فإنه لا يضمن أن جسمك سوف يمتص كل هذه العناصر الغذائية.

ولضمان الاستيعاب الصحيح لجميع العناصر الغذائية يجب عليك بذل بعض الجهود الإضافية.. وإليك 5 طرق بسيطة لاستيعاب معظم العناصر الغذائية من طعامك.

الجهاز الهضمي البشري معقد للغاية، وتبدأ عملية تحطيم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية من فمنا نفسه، لذلك مضغ طعامك بشكل صحيح قبل ابتلاعه من الأشياء المهمة، عندما لا تمضغ طعامك يتعين على معدتك بذل جهد إضافي لتحطيمه، ونتيجة لذلك فإن معظم العناصر الغذائية تزول من جسمك دون امتصاص.

الجمع بين عناصر الغذاء الصحيح يجعل من السهل على الجسم هضمه وامتصاص جميع المغذيات الدقيقة، ولا يمكنك ملء طبقك بكل شيء في نفس الوقت على سبيل المثال يمكنك المزج بين:

- الدهون مع الدهون.

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-الحديد مع فيتامين سي.

-الحديد والزنك مع الكبريت.

تلعب الأمعاء دورًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بامتصاص العناصر الغذائية، حيث إن تناول طعام صديق للأمعاء يساعد فى تحسين صحة بكتيريا الأمعاء الجيدة البروبايوتيك، ومن الأطعمة الصديقة للأمعاء الزبادى واللبن الرايب.

الشاى مفيد بالفعل للصحة، لكن تناوله مع وجبتك ليس فكرة جيدة، فالشاى والقهوة يحتويان على بعض المركبات التي يمكن أن تمنع امتصاص العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات.

الماء هو الضرورة الأساسية للحياة وهو مهم حقًا لامتصاص العناصر الغذائية أيضًا.

عدم كفاية كمية الماء فى الجسم تجعل من الصعب على دمنا نقل المواد الغذائية إلى أجزاء مختلفة من الجسم.