شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل ما قبل الزواج «للكبد الوبائي بي» .. كيف نتصرف إذا كانت النتيجة إيجابية؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قدم الدكتور نزار باهبري، أخصائي الباطنية، شرحا مبسطا لـ “تحاليل ما قبل الزواج”، وطبيعتها وكيفية التعامل معها في حال ظهرت النتيجة إيجابية لأحد الطرفين.

وأجاب د. باهبري، عبر مقطع فيديو قصير، على سؤال ورده من سائلة تستفسره عن ما يجب فعله بعد أن أظهرت التحاليل أن خطيبها مصاب بـ”الكبد الوبائي بي”، حيث ذكر أن تحاليل ما قبل الزواج في المملكة تشتمل على ثلاثة أمراض وهي الكبد الوبائي بي، والكبد الوبائي ج والإيدز، كما يتم تحليلان للدم هما الأنيميا المنجلية والثلاسيميا.

وأكد الدكتور باهبري، أن بإمكان المرء الزواج لو ظهرت له هذه الأمراض، إذ إن لها علاجاً وتطعيمات، منوهاً بضرورة الهدوء بعد ظهور نتيجة التحليل ومن ثم الذهاب إلى طبيب لإكمال الفحوصات ومن ثم تلقي العلاج المناسب.