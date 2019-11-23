شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداء الملابس الضيقة يزيد من فرص الإصابة بحكة "جوك".. 7 طرق للوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكة جوك هو مصطلح طبى يصف عادة طفح جلدي حاد فى فخذ الرجل، وهو التهاب فطري شائع يصيب الفخذين الداخليين للرجال والنساء، ويمكن أن تتطور حكة جوك نتيجة لارتداء الملابس الضيقة مما يخلق بيئة تتكاثر فيها الفطريات وتزدهر.

ووفقا لما أكده تقرير لـ" Harvard Health" فغالبا ما يصاب الرياضيون بحكة جوك، ويحدث هذا بشكل أكثر شيوعًا عند الرجال، ولكنه قد يؤثر على النساء أيضًا، وقد يتسبب فطر حكة جوك فى حدوث طفح في الفخذين العلوي والداخلي والإبطين والمنطقة الموجودة أسفل الثديين مباشرة.

ظهور طفح جلدي أحمر، حكة أولاً على الجانب الداخلي لأحد الفخذين أو كلاهما، وينتشر إلى الخارج بنمط دائري، يتم تمييز الحدود بحدة، مرتفعة قليلاً وغالبًا ما تكون باللون الأحمر، ويمكن أن تنتشر حكة جوك إلى مناطق الأعضاء التناسلية وأحيانًا إلى الأرداف.

حكة جوك يمكن معالجتها عادة في غضون أسابيع، وعلى الرغم من أنها تعود عادة قد تستمر معالجة الإصابات المزمنة طويلة الأمد لمدة شهر أو شهرين.

كلما كنت أكثر صحة قل احتمال إصابتك بعدوى فطرية، البقاء بصحة جيدة من خلال اتباع نظام غذائي، والراحة والتمرين هما الخطوة الأولى في تجنب العدوى الفطرية.

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- حافظ على نظافة جسمك.

- جفف نفسك جيدا بعد الاستحمام والحمامات.

- الاستحمام مباشرة بعد الأنشطة الرياضية.

- ارتداء ملابس فضفاضة كلما كان ذلك ممكنا.

- لا تشارك الملابس أو المناشف مع الآخرين؛ غسل المناشف في كثير من الأحيان.

- تنظيف المعدات ممارسة قبل الاستخدام.

- ارتداء الصنادل في منطقة الاستحمام في صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة.