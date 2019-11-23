شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحة جسمك بالنوم النظيف .. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نحن جميعًا على دراية بمصطلح "الأكل النظيف" ولكن بالكاد عدد قليل قد يكون على دراية بمصطلح "النوم النظيف".

النوم النظيف هو مصطلح وفقا لتقرير موقع "sleep Foundation" يشمل الحصول على روتين النوم، وتعمل النظافة الجيدة للنوم على تنسيق النظام بأكمله من المخ إلى الجسم، فهو يهدئ عقلك، ويقلل من الإجهاد، ويؤخر الشيخوخة، والأهم من ذلك أن يساعدك على البقاء نشيطًا لتولي مهام اليوم.





ما هي نظافة النوم؟النظافة الشخصية للنوم ليست سوى عادات النوم التي تقوم بها قبل أن تغفو، فعندما تذهب إلى السرير، فإن ساعات نومك، ووقت الاستيقاظ، ووقت الغفوة، كلها جزء من نظافة النوم.

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ومع ارتفاع ضغط العمل كل يوم، يصبح من الصعب علينا الحصول على ليلة من النوم المناسب، مما يسبب الأرق وغيرها من المضاعفات الجسدية والعقلية والنفسية يرافقه قلة النوم، ولكن النوم النظيف يساعدك على النوم بهدوء خلال الليل مع تهميش كل الاحتمالات الأخرى.



عوامل تساعد على النوم النظيف عوامل تساعد على النوم النظيف

عناصر النوم النظيف التي من شأنها أن تساعدك على التخفيف بسرعة وسهولة تشمل :

الهدوء: فمن الأفضل أن يكون لديك بيئة هادئة من حولك دون أي ضجيج.

الظلام: في حين أن هذا قد يختلف عندما ينام بعض الناس مع الإضاءة، ولكن يقترح النوم في غرفة مظلمة.

درجة الحرارة: يجب أن تكون درجة حرارة الغرفة معتدلة، لا بارد جدا ولا حارجدا، فدرجة الحرارة المناسبة هي المفتاح للنوم الصحى.

مساحة مريحة: الحصول على مرتبة مريحة مع غطاء مناسب أيضا من أساليب النوم النظيف.





نصائح للنوم النظيف فقط قم بإجراء هذه التغييرات البسيطة لتحسين نظافة نومك: