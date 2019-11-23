شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على علاج جديد لمرضى نوبات النشاط الكهربائى فى المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA اليوم على XCOPRI الذى يحتوى على المادة الفعالة (سينوبامات) لعلاج النوبات الكهربائية الجزئية فى المخ التى تصيب البالغين.

وقال "بيلي دان"، مدير مكتب العلوم العصبية فى الهيئة الأمريكية، إن العقار الجديد هو خيار جديد لعلاج البالغين الذين يعانون من نوبات بداية جزئية، وهي حالة يصعب السيطرة عليها في كثير من الأحيان والتى يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نوعية حياة المريض.

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النوبة الكهربائية هي حلقة قصيرة عادة من النشاط الكهربائي غير الطبيعي في الدماغ، ويمكن أن تسبب حركات غير خاضعة للمراقبة والتفكير أو السلوك غير الطبيعي، والأحاسيس غير الطبيعية.

ويمكن أن تكون الحركات عنيفة، ويمكن أن تحدث تغييرات في الوعي، وتحدث النوبات عندما تخضع مجموعات من الخلايا العصبية في المخ للنشاط غير المنضبط، وتبدأ النوبة الجزئية فى منطقة محدودة من الدماغ.

وتزيد الأدوية المضادة للصرع (AEDs) ، بما في ذلك XCOPRI ، من خطر الأفكار الانتحارية أو السلوك لدى المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية لأى مؤشر، لذلك يجب مراقبة المرضى الذين يتناولونه لأى مؤشر لظهور أو تفاقم الاكتئاب أو الأفكار الانتحارية أو أى تغييرات غير عادية فى المزاج أو السلوك.