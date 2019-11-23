شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ممارسة الرياضة تخلصك من آلام المفاصل والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 صورة ارشيفية Advertisements تعتبر ممارسة الرياضة من الأمور الهامة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، لأن لها دور فعال في تقوية عظام المفاصل وتزيد من مرونة المفاصل، وتساعد على مقاومة التعب.

وذكرت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن ممارسة الرياضة بطريقة منتظمة تعمل على تقوية مفصل الركبة، وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أنه ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل نحو 150 دقيقة أسبوعياً وأشارت أن أفضل الرياضات للتخلص من آلام مفاصل

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