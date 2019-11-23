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شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث عند وضع البصل داخل أذنيك لليلة كاملة! والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
هل تعلم أن البصل له استخدامات عديدة بطرق مختلفة ؟ فالبصل يمكن أكله لوحده ,وأيضاً إضافته إلى بعض الأطعمة لإعطائه مذاق خاص ولذيذ ,كما أنه يستخدم في تنظيف الشوايات ,وحتى وضع قطعة من البصل داخل الجوارب تساعد في تخفيض حرارة الجسم ,والأفضل من كل هذا هو وضعه في الأذن قبل النوم ليلة كاملة ,فهو يساعد في التئام الجروح والوقاية من الحمى ونزلات البرد .
جميعنا يعلم جيداً أن البصل له فعالية كبيرة للوقاية من العديد من الأمراض وأعراض نزلات البرد ,لهذا نجد الأمهات دائما يكثرن من وضعه في الطعام وخصوصاً في فصل الشتاء ,للمساعدة في الوقاية من الحمى ونزلات البرد ,لكن البصل أيضاً له فعالية كبيرة في الوقاية من العديد من الأوجاع وخاصة آلام الأذن التي بسببها ينزع النوم من عيوننا ,جراء الإلتهابات الداخلية في الأذن ,حيث أثبتت الدراسات أن وضع قطعة من قلب البصل داخل أذنيك قبل النوم لمدة ليلة كاملة ,له تأثير فعال في تقليل التهابات الأذن التي تسبب الألم .
فبعد وضعك لقطعة من قلب البصل بعد تقشيرها داخل فتحة أذنيك الخارجية لليلة كاملة ,عندما تسيقظ من النوم سوف تشعر بتحسن كبير واختفاء الأوجاع من الأذن ,لأن البصل يساعد في تليين أي تراكم شمعي وإزالته بسهولة تامة ,وكما عرضنا عليكم من قبل في أحد المقالات “لن تتخيل ماذا يحصل لو وضعت قطعة بصل داخل جوربك أثناء نوم! مفاجأة مذهلة“,والتي تتحدث عن الطب الصيني والذي أثبت أن وضع شريحة من البصل داخل الجوارب قبل النوم ,يساعد في الشفاء من العديد من الأوجاع وتخفيض حرارة الجسم .
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