سعر الدولار في السودان اليوم السبت 23 نوفمبر 2019

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم السبت، في تعاملات السوق السوداء ليسجل 81.5 جنيه، في حين بقي السعر في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان عند 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع.



ويخضع الدولار في السودان لسعر ثابت، يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، اليوم، سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في تعاملات الأسواق غير الرسمية ليسجل 81.5 جنيه مقارنة بـ81 جنيها، أمس.



وعلى مدار أيام الشهر الجاري، سجلت العملة الخضراء في السودان سعراً شبه ثابت في السوق السوداء عند مستويات تتراوح من 80 إلى 81.5 جنيه، وهي أسعار مرتفعة للغاية مقارنة بالأسعار الرسمية.



وقبل أسبوع أعلنت الحكومة تلقي منح وقروض بالعملة الصعبة من عدة جهات دولية وصلت إلى نحو 340 مليون دولار، لكن الخبر لم يؤثر مطلقا في تعاملات السوق السوداء، إذ يبدو أن ضآلة المبالغ المعلن عنها في مواجهة الاحتياجات الضخمة "الفورية" للسودان والمقدرة بنحو 3 مليارات دولار لم تؤثر على تعاملات السوق.

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ويرزح السودان تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

أسعار اليورو والإسترليني

وعلى صعيد العملات الأجنبية الأخرى، سجل سعر اليورو في بنك أم درمان 50.08 جنيه للبيع و49.8 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج بقي سعر اليورو عند 50.32 للبيع 50.07 للشراء، وكذلك ثبت البنك السعودي السوداني سعر اليورو عند 49.89 جنيه للبيع و49.64 جنيه للشراء.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه السوداني في بنك أم درمان عند 58.67 جنيه سوداني للبيع و58.38 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج 55.92 جنيه للبيع و55.64 جنيه للشراء، وفي البنك السعودي السوداني 57.03 جنيه للبيع و56.75 جنيه للشراء.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 90.30 جنيه والإسترليني 104.5 جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية الأكثر تداولا، فقد شهدت استقرارا في البنوك السودانية كونها مرتبطة بالدولار "المثبت أصلا" عند مستوى واحد في جميع البنوك وشركات الصرافة.

وفي البنوك الثلاثة المذكورة آنفا، سجل الريال السعودي 12.06 جنيه للبيع و12 جنيها للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 12.31 جنيه للبيع و12.25 جنيه للشراء.

أما في السوق السوداء، فسجل سعر الريال السعودي 21.7 جنيه والدرهم الإماراتي 22.33 جنيه وتم تداول الدينار الكويتي عند 250 جنيها سودانيا.