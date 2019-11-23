شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك..اعرف أهمية تحليل فيتامين E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين E من العناصر الغذائية المهمة للعديد من عمليات الجسم، فهو يساعد أعصابك وعضلاتك على العمل بشكل جيد، ويمنع تجلط الدم، ويعزز جهاز المناعة، كما أنه نوع من مضادات الأكسدة، وهي مادة تحمي الخلايا من التلف، من خلال سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على أهمية تحليل فيتامين E، وفقا لموقع medlineplus

معظم الناس يحصلون على كمية مناسبة من فيتامين (E) من نظامهم الغذائي، حيث يوجد فيتامين E بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، مثل الخضروات الورقية والمكسرات والبذور والزيوت النباتية.

إذا كان لديك فيتامين (E) قليل جدًا أو كثير جدًا في جسمك، فقد يتسبب ذلك في مشاكل صحية خطيرة.

أهمية تحليل فيتامين E يمكن استخدام اختبار فيتامين E من أجل:

-معرفة ما إذا كنت تحصل على ما يكفي من فيتامين E في نظامك الغذائي.

-تعرف على ما إذا كنت تتناول كمية كافية من فيتامين E، حيث تسبب بعض الاضطرابات مشاكل في طريقة هضم الجسم واستخدامه للمغذيات، مثل فيتامين E.

-التحقق من حالة فيتامين E للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين، حيث أنهم معرضون بشكل أكبر لخطر نقص فيتامين E ، مما قد يسبب مضاعفات خطيرة.

أسباب إجراء تحليل فيتامين E

قد تحتاج إلى اختبار فيتامين (E) إذا كنت تعاني من أعراض نقص أو زيادة فيتامين (E) ..وتشمل أعراض نقص فيتامين E:

-ضعف العضلات.

-ردود الفعل البطيئة.

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-صعوبة أو المشي غير المستقر.

-مشاكل في الرؤية.

-نقص فيتامين (E) نادر للغاية في الأشخاص الأصحاء. في معظم الأحيان، يحدث نقص فيتامين (E) بسبب حالة لا يتم فيها هضم المواد الغذائية أو امتصاصها بشكل صحيح. وتشمل هذه الأمراض مرض كرون وأمراض الكبد والتليف الكيسي وبعض الاضطرابات الوراثية النادرة، قد يكون سبب نقص فيتامين E أيضًا اتباع نظام غذائي قليل الدسم.

كما تشمل أعراض زيادة فيتامين E:

-إسهال.

-غثيان.

-إعياء.

إذا لم يعالج، ففيتامين E الزائد يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

نتائج تحليل فيتامين E

تعني كمية قليلة من فيتامين (E) أنك لا تحصل على كمية كافية من فيتامين (E) يمكن علاج نقص فيتامين E بمكملات الفيتامينات.

مستويات عالية من فيتامين (E) تعني أنك تحصل على الكثير من فيتامين (E)، إذا كنت تستخدم مكملات فيتامين (E) ، فستحتاج إلى التوقف عن تناولها.