شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال الآباء الذين يتعاطون الحشيش أكثر عرضة للإدمان بمعدل الضعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشيردراسة جديدة إلى أن تدخين الأباء للحشيش يعرض أطفالهم لإدمان التدخين والكحول وتعاطى المخدرات بمعدل مرتين ونصف.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انتشرت الماريجوانا "الحشيش" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويستخدمها البالغين والأطفال على حد سواء، حيث أصبحت شرعية فى البلاد.

والآن، يقدرالباحثون أن 12% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا وحوالي 6% من طلاب المدارس الثانوية يتعاطون الحشيش.

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وقال الباحثون من "جامعة هارفارد" بقيادة البروفيسور" بيرثا مادراس" ، وهوعالم نفسي في كلية الطب في بوسطن: "لقد ارتبط استخدام الحشيش في الآونة الأخيرة من قبل الآباء بزيادة خطر تعاطي المخدر والتبغ والكحول من قبل الأطفال المراهقين أو الشباب البالغين الذين يعيشون في نفس الأسرة".

وأضاف الباحثون إنه هناك تخوف شديد من العواقب الصحية للحشيش والبانجو وخاصة بين المراهقين.

وأكد الدكتور مادراس: "إن بدء التعاطى المبكر للحشيش يرتبط بارتفاع معدلات الإدمان ، وضعف الإدراك ، وأعراض الذهان، وانفصام الشخصية، والاكتئاب، والانتحار، وانخفاض مستوى التحصيل العلمي".