كيف أعرف أنني حامل ببنت؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - السونار وحده يكشف لك الحقيقة، ولكن ماذا عن العلامات الأخرى التي يحمل بعضها أساساً علمياً، والبعض الآخر من اجتهادات وملاحظات الأطباء والقابلات، وكذلك النساء اللواتي تكرر حملهن؟

إذا كنت ترغبين بالتعرف على علامات جديدة للحمل ببنت فتابعي هذه وطبقيها على نفسك: العلامات العشر للحمل ببنت: إذا لم يتغير حجم أنفك خلال الحمل، فأنت حامل ببنت.

إذا كان خط الحمل الأسود على بطنك فاتحاً فأنت حامل ببنت.

إذا ازداد جمالك وتورد وجهك فأنت حامل ببنت. Advertisements إذا لم تتغير رائحة جسمك عند تناولك الثوم فأنت حامل ببنت.

إذا تعلق طفلك السابق بك فأنت حامل ببنت لأنه ينتظر أخته.

إذا زاد وزن زوجك فأنت حامل ببنت. إذا كان لديك زيادة كبيرة في حجم الثديين.

إذا كان لون بولك باهتاً طيلة فترة الحمل. إذا كنت تفضلين النوم على جانبك الأيمن.

وإذا كنت عصبية ومتقلبة المزاج فالبنت في الطريق إليك لكي تهديء من مزاجك.

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