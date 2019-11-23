خبراء: المأكولات البحرية والشيكولاتة تعدل المزاج

السبت 23 نوفمبر 2019

يجهل البعض أن نوع الطعام يؤثر بشكل أو بآخر على حالتهم النفسية حيث يساهم الإفراط فى تناول بعض الأطعمة غير الغنية بالفيتامينات إلى حدوث تأثير سلبى على الحالة المزاجية للفرد.



حول ذلك يقول، أخصائىيوا الطب النفسى حول العالم ، إن الطريقة التى يتبعها الفرد فى عاداته الغذائية تؤثر بشكل كبير على الحالة المزاجية حسب طبيعة ونوع الغذاء الذى يتناوله.

Advertisements

وقالوا الاطباء عن هذا الموضوع: "هناك بعض المواد الغذائية التى تعمل على تحفيز المواد الكيميائية بالمخ، والمسئولة بشكل مباشر عن الحالة النفسية، ومن ثم يزداد إحساس الفرد بالسعادة وتتحسن حالته المزاجية، ومن هذه المأكولات على سبيل المثال المأكولات البحرية والأطعمة الغنية بالأوميجا 3".

وطالب الاطباء الناس انه "يجب على الفرد الاهتمام بأن تتضمن وجباته الغذائية الخضراوات والفاكهة من الحصول على الفيتامينات التى تلعب دورًا مهمًا فى مقاومة القلق والتوتر والضغط النفسى".