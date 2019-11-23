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شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة فعاله جدا للتخلص من رائحه الثوم والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
يعتبر الثوم من اكثر النباتات التي اهتم بها الاطباء ووصفها خبراء التغذية و العلاجات بأن الثوم ما هو الا صيدليه توجد في كل منزل , حيث يمكن ان يستمد منها كل انواع العلاج لاغلب انواع المرض , فلقد اثبت لثوم كفاءته كمضاد حيوي طبيعي قادر تماما على شفاء الامراض بل و الاهم انه يعطى الجسم مناعة قوية و كبيرة ليحميه من مهاجمة الامراض له .
و لكن برغم كل الفوائد و المزايا التي نجدها في الثوم يظل تناول الثوم و اكله من اكثر الاشياء التي يبتعد عنها الجميع لما يتركه الثوم من رائحه غير مفضلة في الفم و العرق ايضا , و قد حلل الخبراء هذه الرائحه على انها بقايا من الكبريت الذي يوجد في الثوم و لا يتم هضمه , فيخرج من الجسم على هيئة عرق او من خلال رائحه الفم .
و لذلك تم اجراء العديد من التجارب على اقوى المركبات التي يمكنها القضاء على رائحه الثوم فوجد ان الانزيمات التي تتاجد في التفاح هي افضل من تفاعلت مع عنصر الكبريت و تمكنت من التخلص منه نهائيا , و لذلك يعتبر التفاح رقم واحد في القضاء على رائحة الثوم , يليه البقدونس ثم النعناع و اخيرا الشاي الاخضر .
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