لأول مرة بالشرق الأوسط.. روبوت يستأصل ورما سرطانيا في دبي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء جراحتين دقيقتين في مستشفى الكويت بمدينة دبي باستخدام تقنية روبوت جراحي متطور لأول مرة في الشرق الأوسط.



ونجح الفريق الطبي بالمستشفى في إجراء عملية استئصال ورم سرطاني من منطقة الحنجرة لأحد المرضى، واستئصال أنسجة متضخمة لمريضة تعاني من حالة انقطاع التنفس أثناء النوم بسبب تضخم في قاع اللسان باستخدام التقنية الجديدة.

ووضع الطاقم الطبي في قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الكويت بدبي الخطة العلاجية لحالة المصاب بسرطان الحنجرة وتهيئة المريض لإجراء الجراحة المطلوبة بعد إجراء الفحوصات المسبقة اللازمة.

وتطلب الأمر اتخاذ القرار الطبي بإجراء عملية لاستئصال الورم تفادياً للمضاعفات السلبية على صحة المريض باستخدام أحدث جيل روبوت في الشرق الأوسط والاعتماد على كفاءة وخبرة الكادر الطبي لإجراء مثل هذا النوع من العمليات الحساسة.

وحتى اليوم كانت هذه الجراحات تستدعي إجراء شقوق "جروح" في العنق وفتح حنجرة المريض، وهو إجراء كان ينطوي على أعراض جانبية خطيرة.

لكن الروبوت يتيح إمكانية إجراء الجراحة بصورة مختلفة وأفضل واستئصال الورم عبر الفم دون التسبب بأضرار على عملية النطق والبلع لدى المريض.

وتتميز الجراحة الروبوتية بفترة نقاهة قصيرة للمريض ودرجة ألم أقل وتقليل كمية مسكنات الألم وجرح أصغر وأفضلية تجميلية، إضافة إلى تقصير فترة المكوث في المستشفى وتقليل الحاجة إلى نقل الدم.

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وقال الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة الإماراتية، إنَّ الوزارة تتميز باستقطاب أحدث الوسائل العلاجية القائمة على الابتكار لتقديم خدمات صحية تخصصية وشاملة ومبتكرة بمعايير عالمية.

وأضاف أن الوزارة لديها سِجل متميز في مجال الجراحة الروبوتية، لا سيما جراحات القلب بالروبوت "دافنشي" و"كوريندوس".

وتابع: "لدينا استراتيجية لاستقدام مزيد من الروبوتات الجراحية خلال الفترة المقبلة وتدريب الطاقم الطبي لاستخدامها في إجراء العمليات المختلفة".

وأشاد عبدالرزاق أميري، مدير مستشفى الكويت بدبي، بالدعم المقدم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الذي أثمر عن إدخال وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، لا سيما الجراحات الروبوتية.

وأوضح الدكتور أحمد العمادي، نائب المدير الطبي رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الكويت، الذي أجرى العملية بمساعدة الجراح الزائر الطبيب ميشيل باربارا، صاحب الخبرة الواسعة في مجال جراحات الروبوت، إنّ الأذرع الروبوتية مكنتهم من القيام بالجراحة بدقة عالية.

وأشار إلى أن نجاح العملية مكّن المريضين من مغادرة المستشفى بعد أيام قليلة من الجراحة.

ولفت إلى أنَّ هذا النوع من الروبوت الجراحي يتميز عن غيره من الروبوتات التقليدية بصغر حجمه وسهولة نقله إلى غرف العمليات الجراحية.

ونوّه بأن الطبيب الجراح يتحكم بالروبوت لإجراء العملية الجراحية للمريض من داخل غرفة العمليات نفسها وليس عن بعد، موضحاً أنَّ الروبوت قادر على الوصول إلى أجزاء صغيرة وأماكن ضيقة من أعضاء الجسم البشري عن طريق الفم.