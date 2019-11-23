شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تعقد مؤتمر القمة العالمى للتطعيمات بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمر القمة العالمى المعنى بمأمونية التطعيمات فى الفترة من 2 إلى 3 ديسمبر 2019، فى مقرها الرئيسى فى جنيف بسويسرا، وبينما يوافق هذا العام الذكرى العشرين لتأسيس اللجنة الاستشارية العالمية المعنية بمأمونية اللقاحات التابعة للمنظمة، سيكون مؤتمر القمة العالمى المعنى بمأمونية اللقاحات فرصة لتقييم إنجازات اللجنة والنظر فى أولويات العقد المقبل.

وأشارت المنظمة إلى أنه خلال مؤتمر القمة ستعرض الخطط الاستراتيجية العالمية لأمان التطعيمات للفترة من 2021-2030، على أصحاب المصلحة الرئيسيين، وستجمع إسهاماتهم بغرض وضع الصيغة النهائية التى من المقرر أن تصدر خلال العام المقبل.

وقالت يستهدف مؤتمر القمة أصحاب المصلحة فى مجال مأمونية اللقاحات من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم الأعضاء الحاليين والسابقين فى اللجنة الاستشارية العالمية المعنية بأمان اللقاحات ومديري برامج التطعيم، والسلطات التنظيمية الوطنية، والموظفين المعنيين برصد الآثار الدوائية الضارة في جميع أقاليم المنظمة، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الراعية لشركات الأدوية، والشركاء التقنيين، وممثلي دوائر الصناعة ووكالات التمويل.