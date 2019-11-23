طريقة لحرق الدهون بإستخدام “الشاي الأخضر”

السبت 23 نوفمبر 2019

من منا لا يعرف الشاي الأخضر !! الشاي الأخضر مشروب صحي له تأثيرات مميزة على صحة الانسان وخاصة فيما يتعلق بحرق الدهون وخفض السمنة لدى الرجال والنساء,ولقد أجريت مجموعة واسعة من الدراسات على الشاي الأخضر ليثبت انه الاقوى والانجع في علاج السمنة وحرق الدهون.



ومن الفوائد الهامة للشاي الأخضر والمساعدة على حرق الدهون وانقاص الوزن الزائد :

1- الشاي على الافطار: يحتاج الجسم اربع ساعات تقريبا حتى يمتص مضادات الأكسدة ولهذا ينصح الأطباء بشربه على وجبة الافطار .

2- شرب ثلاثة أكواب يوميا : وجد باحثون من البرازيل ان شرب 3 اكواب يوميا لمدة 17 يوما يساعد في انقاص الوزن اذا ما تمت ممارسة اساليب الرياضة المختلفة,

3- بعد اكل السمك: وجد باحثون في جامعة بوردو ان تناول الشاي مع العشاء يمنع امتصاص السموم في خلايا الجسم خصوصا الزئبق المتواجد في الاسماك

4- مع الدهون الأحادية: وجد باحثون ان تناول الشاي الاخضر مع الأطعمة التي تحتوي دهون احادية يقلل من الشهية ما يمنع الشخص من تناول المزيد من الاطعمة,

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5- دهون البطن: تبين ان الشاي الأخضر يعمل على خسارة وتحطيك دهون البطن اذا ما تم شربه بأكل الرز والسلمون,

6-هشاشة العظام: يعمل الشاي على تقوية العظام ويقلل من هشاشتها

7- يحمي البشرة ويزيد من نعومتها

8- خفض الضغط المرتفع

9-تمنع تكوّن مادة الـ VEGF التي تؤدي إلى أمراض القلب والسرطان

10- الذين ترتفع نسبة الفولات في أجسادهم فانهم يفقدون الوزن بما يقدر 8.5 مرة أكثر من الأخؤين عندما يتبعون حمية غذائية.

11- اجتماع الشاي والفلفل الاسود يرفع مستوى التمثيل الغذائي (الايض) ما يؤدي لحرق الدهون بسرعة.