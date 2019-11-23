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شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل علاج طبيعي" للسعال " والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
يسبب "السعال " الجاف ضيقاً وإزعاجاً خاصة عندما تهاجم نوبة الكحّة فور الاستلقاء على الظهر وهذا يؤدي الى عدم القدرة على النوم طيلة الليل، وبسبب كثرة الكحّة يتم استنزاف الجسم.
حيث أصبح اللجوء إلى الأدوية والمضادات الحيوية ليس خياراً آمناً، خاصة مع الكشف المتزايد عن الآثار الجانبية للمضاد الحيوي.
اليك أفضل العلاجات المنزلية للسعال الجاف والعادي والتهاب الحلق:
* تحتاج إلى 4 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي.
* 6 فصوص من القرنفل.
* عود متوسط الحجم من القرفة يتم تكسيره إلى قطع صغيرة
* قم بشوي القرنفل والقرفة في الفرن لمدة 3 دقائق، حتى يظهر عطر كل منهما.
* اطحن القرفة والقرنفل لعمل مسحوق منهما.* امزج المسحوق في العسل وقلّبه جيداً.
* تناول 3 ملاعق من المزيج قبل النوم.* استخدم هذا المزيج ليومين أو 3 أيام لعلاج السعال الجاف والعادي.
* يتمتع العسل والقرفة بخصائص مضادة للبكتريا، وأخرى مضادة للفيروسات. كما يساعدان على تلطيف أنسجة الحلق.
* يساعد القرنفل على التخلص من الشعور بالحكّة، ويخفّف الألم الناتج عن السعال، ويتمتع بخصاص مضادة للجراثيم.
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