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شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة بسيطة وسهلة لتحضير البطاطس المقلية الللذيذة والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
من منا لا يحب البطاطس المقرمشة، بحيث لا يمكن الاسغناء عنها مع وجبة الطعام ،لكن على الرغم من بساطتها غالباً لا تنجح مع الكثيرات في المنزل.
هذه طريقة بسيطة وسهلة لتحضير البطاطس المقلية الللذيذة :
المكونات:
- 4 حبة بطاطس متوسطة الحجم
- ليتر ماء باردة
- 5 ملاعق خميرة
- زيت قلي
طريقة التحضير:
1- غسلي حبات البطاطس جيداً بالماء، ثم قشريها وقطعيها لشرائح رقيقة جداً
2- ذوبي الخميرة الحلوانية في الماء البارد
3- انقعي رقائق البطاطس لمدة ساعة على الاقل
4- نشفي الشرائح جيداً من الماء، واقليها في الزيت الحامي، ستلاحظين أنها تنتفخ على الفور
5- لا تحاولي قلي كمية كبيرة من البطاطس دفعة واحدة.
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