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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الفلفل الأسود لمحاربة الدهون وتقوية المناعة! والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
كشفت دراسة طبيَّة حديثة أنَّ" الفلفل الأسود "له فوائد مثيرة للغاية في حرق الدهون الزائدة بالجسم والمساهمة في التخلص من الوزن المفرط.
وأوضحت الدِّراسة، أنَّ الفلفل الأسود يحارب تراكم الدهون بالجسم، نظراً لاحتوائه على إحدى المواد الفعَّالة الرائعة، التي تعرف باسم Piperine، وهي تحدُّ من تكوين خلايا دهنيَّة جديدة، كما أنَّها تقلل من مستويات الدهون بالدم، بالإضافة إلى خواصها الهامّة المضادة للأكسدة.
وقد اقترح باحثون من جامعة كاليفورنيا بالاستعانة بالفلفل الأسود كوسيلة للتخلص من الوزن الزائد، ووجد الباحثون، أنَّ تناول الفلفل الأسود الحارّ يزيد من حرارة الجسم ويسبب التعرُّق ما يجعل منه وسيلة لمحاربة البدانة.
كما أن الفلفل الأسود يساعد على تحسين المزاج، ويعدُّ مضاداً طبيعياً للاكتئاب، حيث يرفع مستويات الموصل العصبي الـ"سيروتونين"، بالإضافة إلى أنَّه يساعد على التخلص من الوزن الزائد و يعزز عمليَّة الهضم، وأيضاً تحسين وظائف المخ، وتقوية المناعة.
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