شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاغذية التي تساعد في فتح الشرايين! والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019

للحفاظ على شرايين قلبك سالكة تسمح للدم بالانسياب فيها بسهولة ،عليك ان تجعل من بعض الاغذية عنصرا اساسيا في الوجبات الغذائية ، لان ذلك يساعد على تخفض أرقام الضغط الشرياني، تحد من التفاعلات الالتهابية، وتقلل من شحوم الدم الضارة، وهذه تعدّ من أهم عوامل الخطر التي تثير الأمراض القلبية الوعائية.



هذه هي الاغذية التي تساعد في فتح الشرايين :

- الهليون، وهو غذاء مثالي لتنظيف الشرايين، لأنه يضم مركبات تقف بالمرصاد للعمليات الالتهابية التي تؤدي الى تصلّب الشرايين.

- البروكولي، ويضم كمية عالية من الفيتامين ك الذي يمنع تصلّب الشرايين.

- القرفة، وهي تقلل من نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 25 في المئة.

- زيت جوز الهند، صحيح أنه غني بالدهون المشبعة، لكن البحوث كشفت أن تناول 3 ملاعق يومياً يمنع ترسّب الدهون الضارة في الشرايين.

- القهوة، ليس صحيحاً أن القهوة ضارة إذا شربت باعتدال، فتناول ثلاثة فناجين يومياً يفيد في الحفاظ على صحة الشرايين.

- السمك الدهني، ويشتهر بغناه بالأحماض الدهنية أوميغا-٣ التي تخفض الكوليسترول السيئ وتحمي من أمراض القلب الوعائية.

- بذور الكتان، وهي غنية بالحامض ألفا لينولينيك الخافض للضغط والمضاد للالتهاب.

- الشاي الأخضر، وهو غني بالكاتيشينات التي تعرقل امتصاص الكوليسترول الضار خلال عملية الهضم.

- الجوز الذي يحتوي على أحماض دهنية وحيدة عدم الإشباع، والألياف، والفيتامين ي، التي تعتبر من أهم الحلفاء التي تحافظ على سلامة الشرايين.

- زيت الزيتون الغني بالأحماض الدهنية وحيدة عدم الإشباع التي تخفض الكوليسترول الضار.

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- عصير البرتقال إن شرب كأسين من عصير البرتقال يومياً يساعد على خفض ضغط الدم ويقلّص الحيثيات الالتهابية المدمرة للشرايين.

- فاكهة الخرما الزاخرة بمضادات الأكسدة التي تعمل على خفض شحوم الدم الضارة.

- الرمان، وفيه مركبات تحفز على إنتاج أوكسيد النيتريك الذي يساعد على تمديد الشرايين.

- السبانخ، الغنية بالألياف والبوتاسيوم والفيتامين حامض الفوليك، التي تخفض الضغط وتحمي الشرايين.

- الكركم، وهو يحتوي على مادة الكركومين التي تقلل من ترسب الدهون في الشرايين.

- البطيخ الأحمر، ويضم مادة سيترولين التي تخفض ضغط الدم.

- الحبوب الكاملة، وهي غنية بالألياف الذوابة التي تستطيع حجز الكوليسترول الضار ومنع امتصاصه إلى الدم.

- التوت البري، وهو يخفض الكوليسترول الضار بالشرايين ويرفع الكوليسترول الجيد الحامي لها.

- الأفوكادو، فقد كشفت بحوث أن تناول حصة يومية من هذا الغذاء يخفض الكوليسترول السيئ والشحوم الثلاثية ويرفع الكوليسترول الجيد.

- السبيرولين، وهو نوع من الطحالب البحرية التي تحتوي على أحماض أمينية وأحماض دهنية أساسية لها دورها في الحد من العمليات الالتهابية المتورطة في سد الشرايين.

- الثوم، وهو غني بمادة الأليسين التي تخفض الشحوم وتمنع الترسبات الدهنية من الهبوط على البطانة الداخلية للشرايين.

- المكسرات، وفيها أهم ثلاثي لحماية الشرايين: الأحماض الدهنية أوميغا-3، الألياف، وفيتامين ي.