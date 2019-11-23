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شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: النساء يقلعن عن التدخين أسهل من الرجال! والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
أجرى فريق من العلماء تجربة مثيرة أقنعت الجميع بأن النساء يقلعن عن التدخين أسهل من الرجال.
وشارك في التجربة مجموعة من الشبان والفتيات اقترح عليهم التخلي عن الاعتماد على النيكوتين. وتعاطى المشاركون في التجربة خلال 3 أشهر دواء يدعى تشانتيكس. فاتضح في نهاية المطاف أن تأثيره على الفتيات كان أكثر فاعلية مما هو عليه لدى الشبان.
يذكر أن غالبية الباحثين كانوا يعتقدون سابقا أن النساء يواجهن مشاكل أكبر لدى إقلاعهن عن التدخين. لكن المشروع الجديد بين أن فعالية تأثير الدواء على النساء كانت أكبر بنسبة 46% بالمقارنة مع الرجال. وبعد مرور نصف عام زاد عدد النساء اللواتي ما زالوا ممتنعات عن التدخين بنسبة 31% بالمقارنة مع الرجال.
هذا فيما قال العلماء إنهم لم يحرزوا مثل هذه النتيجة لدى استخدامهم أدوية أخرى. وقد نشرت نتائج التجارب السريرية بهذا الشأن في أحدى المجلات الأجنبية.
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