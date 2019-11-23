بطل سباق فورمولا إي الدرعية يتحدث عن تتويجه ويشيد بقوة المنافسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث البريطاني سام بيرد، المتوج بسباق فورمولا إي الدرعية، عن تتويجه في اليوم الأول من السباق الذي أصبح جزءا مهما ضمن روزنامة البطولات العالمية التي ستتم استضافتها في المملكة حتى عام 2028.

وتفوق بيرد على كل من البلجيكي "أندريه لوتيرر" سائق بورشه الذي حل ثانيا بفارق ثانية وثلاثين جزءا من الثانية، ومن خلفهما مواطنه سوفيل فاندورن سائق مرسيدس، ليغلق الستار عن جولة مثيرة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا للسباق.

وتم ترتيب أفضلية أماكن السائقين في السباق حسب التصفيات الأوليّة التي أقيمت صباحا وتفوّق فيها الإنجليزي ألكسندر سيمز سائق بي إم دبليو، وهو ما لم يشفع له بالحصول على مركز متقدّم أثناء السباق، تلاه البلجيكي سوفيل فاندورن، ثم زميله في مرسيدس الهولندي نايك دي فريس.



ويستمر موسم الدرعية على مدى شهر كامل ويشهد مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية الكبرى، بما في ذلك سباق "فورمولا إي"، و"كأس الدرعية للتنس" لفئة الرجال، و"مهرجان الدرعية للفروسية" المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى بطولة الملاكمة للوزن الثقيل (نزال الدرعية التاريخي).

وستنظم الدرعية - التي تشتهر بكونها موطن الملوك والأبطال - مجموعة من الحفلات الساحرة لبعض أشهر وأبرز الفنانين الموسيقيين في العالم.

