إنفوجراف.. "اللسان" 7 مؤشرات للإصابة بالأمراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُعد لون اللسان وحالته مؤشرين لحالة الجهاز الهضمي الصحية، إذ إنه من الأجهزة المهمة التي تساعد الأطباء في اكتشاف الأمراض.
وقالت مجلة "فرويندين" الألمانية إن "تكوّن طبقة بيضاء على اللسان لا تدعو للقلق إلا إذا كانت قوية، فقد تكون علامة على إصابة فطرية".
وأضافت أن اللسان الصحي يظهر بلون أحمر شاحب ورطب قليلا مع طبقة بيضاء رقيقة، تدل على أن المعدة هضمت الطعام بشكل جيد.
ورأت المجلة أن كبر حجم الحليمات وزيادة حمرتها يشيران إلى وجود أمراض معدية مثل الحمى القرمزية، موضحة أن هذه الظاهرة تُعرف بـ"لسان الفراولة".
الإنفوجراف التالي يستعرض المزيد عن المؤشرات الصحية التي يدل عليها لون اللسان:
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