إنفوجراف.. 10 علامات لتسنين الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مؤسسة "صحة الطفل" الألمانية إن بزوغ أول سن لدى الطفل غالبا ما يكون في الشهر الـ7 من عمره.

وأشارت إلى علامات عدة تكون مصاحبة لعملية التسنين، من بينها ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم، واحمرار اللثة وانتفاخها، وسيلان اللعاب، وعدم انتظام الرضاعة، والإسهال، والقيء والرشح.

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن تخفيف متاعب التسنين من خلال تدليك اللثة واستخدام حلقة التسنين الباردة، مع منح الطفل كثيرا من العطف والحنان للتهدئة من روعه.

الإنفوجراف التالي يوضح مزيدا عن علامات تسنين الأطفال:



