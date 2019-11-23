إنفوجراف.. 8 أعراض للنوبة القلبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترتبط الصورة الذهنية لمَن يُصاب بنوبة قلبية بذلك الشخص الذي يتألم واضعاً يده على صدره، لكن في الحقيقة، ألم الصدر هو المحطة الأخيرة والنادر حدوثها عند الإصابة بالنوبة القلبية.

وما لا يدركه كثيرون هو احتمالية الإصابة بنوبة قلبية دون الشعور بألم في الصدر على الإطلاق.

ولأن الوقاية خير من العلاج، فهناك بعض العلامات التحذيرية التي تظهر قبل شهر من الإصابة بنوبة قلبية يمكن الانتباه إليها وعلاجها في أسرع وقت قبل أن يتفاقم الأمر.

الإنفوجراف التالي يوضح 8 أعراض تنذرك قبل إصابتك بنوبة قلبية مميتة:



