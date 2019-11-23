إنفوجراف.. "الألياف الغذائية" مفتاح الصحة والرشاقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تُعد الألياف الغذائية بمثابة مفتاح الصحة والرشاقة؛ إذ إنها تقي من الأمراض من ناحية وتساعد في إنقاص الوزن من ناحية أخرى. وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية جابرييلا كاوفمان أن الألياف الغذائية تعمل على تنشيط عملية الهضم، لذا تعد سلاحا فعالا لمحاربة الإمساك. وأضافت أنها تعمل على تطهير الأمعاء من السموم وحماية جدار المعدة، ما يسهم في الوقاية من سرطان الأمعاء. الإنفوجراف التالي يستعرض المزيد عن الفوائد الصحية للألياف الغذائية:



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