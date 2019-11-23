شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية حديثة عن ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، خاصة بين كبار السن والرجال السود فى الولايات المتحدة. ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealhDayNews" قام الباحثون بدراسة اتجاهات الإصابة بسرطان الشرج على مختلف الحالات على مدار15 عاما ورصدوا حدوث 12 ألف حالة وفاة خلال هذه الفترة. Advertisements وقال رئيس فريق البحث اشيش ديشموح الأستاذ المساعد فى كلية "يوتاه" للصحة العامة أن النتائج التى توصل إليها الفريق كشفت عن زيادة دراماتيكية فى حالات الإصابة بين الرجال السود والنساء البيض وزيادة معدل الإصابة بالمراحل المتقدمة من المرض وارتفاع معدلات الوفاة نتيجة لذلك. وتتمثل المراحل المتقدمة من المرض فى انتشاره فى أنحاء الجسم وعدم اقتصار الإصابة على منطقة الشرج. وأرجع رئيس فريق البحث ارتفاع معدل الاصابة بهذا النوع من السرطان جزئيا إلى تجاهله نظرا إلا أنه تاريخيا كان يسجل معدلات إصابة منخفضة.

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